Interview 'De ECB te traag? Allemaal onzin' Kritiek dat de Europese Centrale Bank achter de feiten aanloopt met de renteverhoging van afgelopen week, is volgens econoom Coen Teulings onterecht. 'Kijk naar stagflatie in jaren 70. Toen heeft het zes jaar geduurd voordat de monetaire autoriteiten ingrepen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen