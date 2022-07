Banken Boze huiseigenaren en frauderende banken voeden zorgen over Chinese systeemcrisis Duizenden boze spaarders die een deel van hun spaargeld zagen verdwijnen, frauderende lokale banken en huiseigenaren die hun hypotheek weigeren te betalen. In China leidt de nauwe verwevenheid tussen banken, lokale overheden en de vastgoedsector andermaal tot problemen.

