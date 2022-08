Buitenland Programmeerhub op een paradijselijk eiland Iedereen kan zich inschrijven voor programmeerbootcamps van Terceira Tech Island op de Azoren. Portugese jongeren grijpen de kansen die de digitale economie biedt, ook al werkt de overheid niet altijd mee.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen