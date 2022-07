Landbouw Wereldwijde hittegolven zetten voedselvoorziening onder druk Oogsten van Noord-Amerika tot Zuid-China vallen tegen door hittegolven en droogtes op het noordelijk halfrond. De kans op extreem weer wordt groter met klimaatverandering en daarom moeten voedselsystemen veranderen, zegt een expert. 'Het allergoedkoopste voedsel importeren, is niet langer houdbaar.'

