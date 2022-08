Milieu en klimaat Hoe word je een goede eter, uit oogpunt van milieu? Nu steeds duidelijker wordt wat de klimaatimpact van voedsel is, overwegen consumenten een duurzamer eetpatroon. Ons voedsel is verantwoordelijk voor een derde van de mondiale CO2-uitstoot. Wat zijn de werkelijke koolstofkosten van onze boodschappen? Een gewogen oordeel.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen