Europa Spaanse autosector moet aan de bak met innovatie en groene energie Spanje is naast toerisme vooral economisch afhankelijk van een auto-industrie die vooralsnog drijft op de traditionele verbrandingsmotor. Maar fossiel heeft zijn langste tijd gehad en de transitie naar duurzaam gaat pijn doen. Wellicht maken groene energieopwekking en zwakke vakbonden Spanje juist nu aantrekkelijk.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen