Energie 'Mijn energierekening is superlaag. Hoe kan dat?' Net als veel andere Nederlanders verbaast FD-verslaggever Orla McDonald zich over haar energierekening. Maar haar nota is niet hoog, die is juist extreem laag. 'Ik betaal €1 per maand voor stroom. Wat is hier aan de hand?' vraagt ze zich af. Een verslag van haar zoektocht.

