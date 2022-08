Energie Het Duitse nucleaire slingerpad Goede kans dat Duitsland zwicht voor de buitenlandse druk en de angst voor de energiecrisis en daarom besluit zijn laatste drie kerncentrales open te houden. Op bezoek bij Kernkraftwerk Neckarwestheim via een mysterieus pad.

