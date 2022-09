Monetair Een centraal bankier moet niet bang zijn voor een recessie Voorkom voor alles dat inflatie in de hoofden van mensen gaat zitten. Die wijsheid van Paul Volcker zit ook achter de recente renteverhoging van de Europese Centrale Bank. De recessie die Volcker moedwillig veroorzaakte als voorzitter van de Federal Reserve hielp de Amerikaanse inflatie beheersen. Daadkrachtig optreden werd de norm.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen