Analyse 'Voor veroveringsplannen heeft Rusland straks geen middelen meer' In Rusland floreert de landbouw en bij staatsbedrijf Gazprom klotsen de miljarden tegen de plinten, terwijl de EU zucht onder gierende inflatie. Zijn de sancties tegen Rusland wel effectief? Reken maar, zeggen experts. Nu al worden producten schaars, van voertuigen tot cruciale wapens.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen