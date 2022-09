Energie Duitse nationalisatie van Gazprom-dochter zou Nederlandse gemeenten lucht geven De Duitse politiek is zeer actief op de energiemarkt. Na de machtsgreep bij de Europese dochteronderneming van Gazprom besloot de Duitse regering tot miljardensteun met belastinggeld voor de wankelende inkopers van gas. Is volledige nationalisatie de volgende stap?

