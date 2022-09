Analyse Poetins doel: tweespalt in Europa Er stroomt voorlopig geen Russisch gas door Nord Stream 1. De Russen verhogen daarmee de druk op de Europese bondgenoten van Oekraïne, die nog steeds van Russisch gas afhankelijk zijn. Doel: tweespalt creëren, in de hoop zo een einde te maken aan de steun voor Kiev.

