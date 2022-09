Podcast Dagkoers: Er komt een schuldenexplosie aan Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Verschillende grote gemeentes zien de schulden bij hun inwoners flink oplopen door de hoge energielasten en duurdere boodschappen. In het najaar dreigt de situatie alleen maar nijpender te worden. Redacteur woningmarkt Erik van Rein vertelt over de schuldencrisis die op stapel lijkt te liggen. Schuldenexplosie huishoudens aanstaande, waarschuwen steden en corporaties Ongeveer elke Nederlandse universiteit heeft een steunfonds waar alumni, bedrijven en particulieren aan kunnen doneren. De fondsen groeien de afgelopen jaren explosief, terwijl ze meer risico nemen in hun beleggingsportefeuille. Onderwijsredacteur Ardi Vleugels dook in de wereld van de universiteitsfondsen. Universiteitsfondsen groeien en beleggen steeds risicovoller