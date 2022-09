Analyse Extreem weer zet geplande sluiting van Chinese kolencentrales onder druk Klimaatverandering wordt ook elk jaar voelbaarder in China. Dat kan juist tot de paradoxale situatie leiden dat eerder vastgestelde klimaatdoelen uitgesteld worden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen