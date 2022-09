Europa 'Toekomstige generaties erven landen waarin te weinig is geïnvesteerd' Exporteur Europa heeft te lang op groei elders in de wereld geleund, vindt econoom Katharine Neiss. Het is tijd dat het oude continent verandert van een boekhouder in een serieuze investeerder. Duitsland voorop.

