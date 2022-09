Foto: ANP

In het kort De krapte op de arbeidsmarkt is groter dan ooit.

Dat heeft negatieve invloed op de economische groei.

Ook voorzieningen zoals zorg en onderwijs staan onder druk.

Hogere lonen en snel een vast contract: het helpt nauwelijks meer.

De krapte op de arbeidsmarkt is groter dan ooit. De problemen zijn volgens uitkeringsinstantie UWV zo groot, dat er in het tweede kwartaal van 2022 in alle beroepsgroepen sprake was van een tekort aan personeel.

Het UWV heeft voor 92 beroepsgroepen de krapte op de arbeidsmarkt berekend. Voor al die groepen geldt dat de arbeidsmarkt krap of zeer krap was. De arbeidsmarkt was daardoor zelfs twee keer zo krap als een jaar eerder. Dat veroorzaakt steeds vaker negatieve gevolgen voor de economie en steeds meer mensen in Nederland krijgen ermee te maken.

Geen beroepsgroep zonder tekorten

In het tweede kwartaal waren er geen beroepsgroepen meer zonder tekorten aan personeel. Begin 2022 was er nog geen sprake van krapte onder reisbegeleiders, schilders & metaalspuiters, hulpkrachten bouw en chauffeurs, maar medio 2022 golden deze beroepsgroepen ook als krap.

Voor 75% van de beroepsgroepen gold zelfs dat zij te maken hadden met een zeer krappe arbeidsmarkt. De spanning was het grootst bij ingenieurs, elektriciens, machinemonteurs, verpleegkundigen en softwareontwikkelaars.

In het tweede kwartaal van 2022 groeide het aantal vacatures ten opzichte van een jaar eerder met 44%, terwijl het aantal mensen met een WW-uitkering dat nog recent gewerkt heeft in dezelfde periode afnam met 31%. ‘Veel meer vacatures dus en veel minder mensen die ze kunnen vervullen’, concludeert de uitkeringsinstantie. Hierdoor was de krapte op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2022 twee keer zo groot als een jaar eerder.

Invloed op economie en welvaart

De zogenoemde spanningsindicator, zoals het UWV de krapte op de arbeidsmarkt uitdrukt, stond in het tweede kwartaal op 5,4. In dezelfde periode een jaar eerder kwam die uit op 2,6. Bij een waarde 4 of hoger is volgens het UWV sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Genoemde indicator berekent de spanning op de arbeidsmarkt in Nederland door het aantal vacatures te delen door het aantal WW’ers met een verstreken uitkeringsduur van minder dan zes maanden.

Het tekort aan personeel heeft steeds vaker invloed op de economie en welvaart in Nederland. Zo worden sommige bedrijven gedwongen hun deuren te sluiten, vallen er treinen uit en zijn er langere wachttijden op Schiphol en in de horeca.

‘Lange tijd heeft de economie de arbeidsmarkt bepaald. Nu de krapte op de arbeidsmarkt zulke extreme vormen heeft aangenomen, lijkt die relatie deels omgedraaid’, laat Frank Verduijn, arbeidsmarktadviseur van UWV, weten.

Voorzieningen onder druk

Dat bedrijven en organisaties last hebben van personeelstekorten heeft niet alleen een nadelig effect op de economische groei, maar zet ook voorzieningen als zorg en onderwijs onder druk. Ook aan verpleegkundigen en docenten is er immers een groot tekort.

Intensievere werving, het bieden van een hoger salaris of direct een vast contract aanbieden; het helpt nauwelijks meer. Volgens arbeidsmarktadviseur Verduijn wordt daarom het vasthouden en doorontwikkelen van bestaand personeel steeds belangrijker. Aandacht voor vitaliteit, werkomstandigheden, werktijden en werkdruk zijn essentieel om medewerkers te binden en boeien.

Daarnaast dienen werkgevers anders te kijken naar kandidaten, zegt Verduijn. ‘Een kandidaat die op het eerste oog misschien niet geschikt lijkt, is door middel van extra inspanning of omscholing misschien toch geschikt te maken.’