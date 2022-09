De mogelijke sabotage van de Nord Stream-gaspijpleidingen laat zien dat de kabels en leidingen die op de bodem van de zee liggen kwetsbaar zijn. Verslaggever Job Woudt vertelt dat Nederland een spilfunctie heeft in deze infrastructuur, maar dat de bescherming daarvan niet eenvoudig is.

De Nord Stream 1 en 2 waren niet in gebruik, maar het lek in de gaspijpleidingen zet de Europese gasmarkt wel onder druk. Energieredacteur Bert van Dijk vertelt dat Europa nu afhankelijk is van gas uit Noorwegen. Mocht ook die leiding gesaboteerd worden, dan is Europa volledig afhankelijk van vloeibaar gas.

Een anonieme briefschrijver probeert het onderzoek naar drie voormalige ABN Amro-bestuurders te beïnvloeden. In de brief wordt twijfel gezaaid over de betrouwbaarheid van de verklaring van kroongetuige Olga Zoutendijk, voormalig president-commissaris bij de bank. Onderzoeksjournalist Bart Mos en algemeen verslaggever Pieter Couwenbergh vertellen dat volgens de brief Zoutendijk belastende aantekeningen tegen Gerrit Zalm later zou hebben toegevoegd aan haar notitieboek.