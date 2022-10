Reportage • 12:10 In Noord-Ierland zijn de importeurs de vertragingen zat Joost Dobber Brussel en Londen praten weer over de brexitproblemen in Noord-Ierland. Noord-Ierse bedrijven die uit Groot-Brittannië importeren, hopen op een verbetering van de grensregeling om een einde te maken aan de vertragingen, rompslomp en hoge kosten. 'Een Engelse leverancier heeft al de relatie opgezegd.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen