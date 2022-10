Privacy en cybersecurity • 00:01 'Een invasie heeft ook grote nadelige gevolgen voor Rusland. Dat ziet Poetin ook, dachten wij' Johan Leupen Jan Fred van Wijnen De Nederlandse militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst MIVD was minder stellig dan Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten over een mogelijke inval in Oekraïne. 'Als je 100.000 Russische soldaten aan de grens met Oekraïne ziet, dan hoeft dat nog geen invasie te betekenen', stelt generaal-majoor Jan Swillens. 'De oorlog heeft ons duidelijk gemaakt dat het inschatten van Poetins intenties heel moeilijk is.'

