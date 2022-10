Monetair • 15:36 Het Amerikaanse rentebeleid sleurt alles en iedereen mee Marcel de Boer Marijn Jongsma Wereldwijd hollen centrale banken amechtig achter de renteverhogingen van de Amerikaanse Federal Reserve aan, met grote gevolgen voor de economie. Het Internationaal Monetair Fonds staat achter keiharde inflatiebestrijding, maar zal ook de scherven moeten opruimen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen