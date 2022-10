Interview • 15:33 'Mensen verwachten te veel van overheid en centrale bank' Marcel de Boer Marijn Jongsma Kunnen centrale banken de inflatie sturen? Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank van België, maant tot bescheidenheid. De modellen falen hopeloos. 'Er zijn kwetsbaarheden in ons financiële systeem die we nog niet kennen.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen