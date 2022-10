Energie • 12:20 Hoe dure energie de concurrentiepositie van Europa ruïneert Jean Dohmen De extreem hoge energieprijzen brengen burgers en bedrijven in de problemen. Het ziet er ook niet naar uit dat de lage prijzen snel terugkeren. De impact daarvan is groot. 'Een deel van de industrie kan op termijn uit Europa verdwijnen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen