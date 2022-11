Reportage • 15:00 Polen in de greep van prijs-, energie- en subsidiestress Han Dirk Hekking Polen zucht onder hoge inflatie en kampt met energiestress: met de winter in aantocht dreigt een tekort aan steenkool. Intussen blijven welkome Europese subsidies uit door het conflict tussen Brussel en Warschau over de Poolse rechtsstaat.

