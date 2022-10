Interview • 13:47 Kleinzoon van Professor Zonnebloem: ‘Klimaatactivisten moeten minder drammen’ Mathijs Schiffers De Zwitserse psychiater Bertrand Piccard, die de aarde rondvloog in een luchtballon, wil de planeet nu redden met technologieën die ecologische én economische belangen samenbrengen. Piccard is de kleinzoon van de man die model stond voor professor Zonnebloem uit de Kuifje-strips.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen