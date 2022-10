Analyse • 17:33 Aanpak inflatie verdeelt economen tot op het bot Marcel de Boer Marijn Jongsma Analisten zijn diep verdeeld over de koers van de Europese Centrale Bank. Frankfurt trapt te hard op de rem terwijl de economie aan de vooravond van een stevige recessie staat, waarschuwen de 'duiven', die een rekkelijk monetair beleid aanhangen. 'Haviken', die juist de harde lijn voorstaan, vinden dat de ECB de torenhoge inflatie veel te slap aanpakt.

