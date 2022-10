Buitenland • 18:39 Eind aan graandeal 'catastrofe' voor Oekraïense boeren Jean Dohmen Rusland trok dit weekeinde zijn steun in voor een akkoord dat de afgelopen maanden de export van granen uit geblokkeerde Oekraïense zeehavens mogelijk maakte. Oekraïense boeren vrezen dat ze terug bij af zijn. 'Een regelrechte ramp.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen