Analyse • 15:00 Op de Olympische Spelen van de export scoort Oranje laag Marijn Jongsma Hoe ingewikkelder de exportproducten, hoe hoger de economische groei, stellen wetenschappers van de Harvard-universiteit. Nederland zakt langzaam maar zeker weg op hun landenlijstje. Moeten we ons zorgen maken?

