De Raad van State spreekt zich woensdag uit over over een vrijstelling voor de uitstoot van stikstof in de bouwfase van het Porthos-project. Bij dit project wordt CO₂ opgeslagen in de Noordzee. Landbouwredacteur Vasco van der Boon vertelt dat als de Raad van State een streep door dit plan zet, veel meer bouw- en verduurzamingsprojecten grote vertraging oplopen.

Op de eerste werkdag van Wouter Koolmees als president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen wordt in Den Haag besproken of de NS de komende tien jaar het monopolie op de belangrijkste Nederlandse spoorlijnen krijgt. Spoorredacteur Jan Verbeek legt uit dat dit naast het personeelstekort een groot dossier is voor Koolmees.

Nu Elon Musk Twitter heeft overgenomen vluchten veel gebruikers naar alternatieve platformen. Het Europese Mastodon kan de storm aan nieuwe aanmeldingen nauwelijks aan. Techredacteur Stijn van Gils vertelt dat Mastodon niet één sociaal netwerk is maar een verzameling van duizenden grote en kleine netwerken.