Klimaatcompensatie voor arme landen is het thema dat de VN-klimaattop in Egypte gaat maken of breken. Ontwikkelingslanden eisen schadevergoeding van rijke westerse landen voor de huidige opwarming van de aarde. In hun ogen zijn de Verenigde Staten en lidstaten van de Europese Unie als grote uitstoters schuldig aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme droogte en zware regenval, terwijl ontwikkelingslanden daar het zwaarst onder lijden.

De VS en de EU zijn echter voorzichtig. Zij vrezen straks aansprakelijk te zijn voor miljarden aan klimaatschade. Bovendien gaat er al volgens hen al veel financiële klimaathulp naar ontwikkelingslanden. Daarbij wordt Amerika ook zelf steeds vaker getroffen door extreem weer, zoals verwoestende orkanen.

Op eerdere klimaatconferenties is besloten dat rijke landen $100 mrd per jaar doneren aan arme landen. Tot nu toe blijft de financiering steken op bijna $85 mrd per jaar. Dat geld gaat naar mitigatie-investeringen (het tegengaan van klimaatverandering) in hernieuwbare energie, en adaptatietechnieken voor ontwikkelingslanden om zich beter te beschermen tegen klimaatrampen, zoals hogere dijken.

Volgens arme landen moet er ook geld komen voor de schade die al is veroorzaakt. Op dit moment kampen Nigeria en Pakistan bijvoorbeeld met de ergste overstromingen in tijden. De economische schade loopt in de tientallen miljarden.