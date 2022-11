Europa • 00:01 Eurocommissaris wil coulante schuldenaanpak bij investeringen in defensie en klimaat Ria Cats Brussel wil stevig inzetten op schuldverlaging bij aangescherpte Europese begrotingsregels. Eurocommissaris Thierry Breton vindt dat daarbij wel rekening gehouden moet worden met lidstaten die een hoge schuld hebben maar minder CO₂-uitstoot en een beter leger dan bijvoorbeeld het 'zuinige' Duitsland.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen