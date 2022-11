Interview • 12:00 Gedragseconoom: 'Egoïsten zijn altijd in de minderheid' Marijn Jongsma Eigenbelang is een belangrijke drijfveer in de economische wetenschap. Maar degenen die dat vooropstellen vormen in elke maatschappij een minderheid, zegt de Oostenrijkse econoom Ernst Fehr. 'Mensen gaan zich gedragen als freeriders vanuit het verlangen naar rechtvaardigheid.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen