Reportage • 11:30 Zorginstellingen worstelen met hoge huurstijgingen door inflatie Maarten van Poll Erik van Rein Hoge energierekeningen en personeelskosten en dan ook nog huurindexaties die in de dubbele cijfers lopen. Zorgaanbieders klagen, maar de meeste zorgvastgoedbeleggers zetten de huurverhogingen door. De pijn wordt nog erger: de overheid schroeft de huisvestingsvergoeding voor zorginstellingen terug. 'Toezichthouders waren weinig kritisch over maximale huren en krijgen het nu voor hun kiezen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen