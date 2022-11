Milieu en klimaat • 18:24 VS lanceren handelssysteem voor afkopen CO₂-uitstoot Orla McDonald Amerika presenteert op de klimaattop in Egypte een plan waarbij bedrijven koolstofkredieten krijgen als zij investeren in schone energie in ontwikkelingslanden. Milieuclubs vrezen voor greenwashing.

