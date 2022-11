Europa • 19:22 'De Europese begrotingseisen waren niet realistisch' Marijn Jongsma De EU-begrotingsregels hebben hoge schulden niet kunnen voorkomen, en de nieuwe Brusselse voorstellen lijken op het eerste gezicht nog minder streng. Hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam Roel Beetsma geldt als begrotingshardliner, maar is het eens met de gekozen route.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen