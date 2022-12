De wereld in 2023 • 06:00 Grote bedragen, grote belangen: wie betaalt de energietransitie? Marijn Jongsma Het afscheid van fossiele brandstoffen vergt de komende decennia ongekende investeringen. Hoeveel geld is er nodig, waar moet het vandaan komen? 'Dit is de grootste uitdaging voor industrieel beleid sinds de Tweede Wereldoorlog.’

