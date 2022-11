Bestuur • 12:00 'Geef naast aandeelhouders ook belanghebbenden zeggenschap in bedrijf' Pieter Couwenbergh Bedrijven zijn te belangrijk om alleen aan aandeelhouders over te laten. De maatschappij moet ook een rol krijgen in de onderneming, zeggen de hoogleraren Dirk Schoenmaker en Rutger Claassen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen