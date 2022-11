Europa • 17:31 EU en VS stevenen af op een handelsconflict over inflatieverlagende wet Ria Cats De Europese Unie haalde opgelucht adem na het vertrek van Donald Trump uit het Witte Huis. Brussel hoopte na tumultueuze jaren de relatie met Washington weer te verbeteren. Maar dat lukt niet op alle terreinen. America First is nog niet voorbij.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen