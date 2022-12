Reportage • 06:00 Vrolijke kerst, maar weer niet voor Yiwu Anouk Eigenraam Voor het derde achtereenvolgende jaar viert de stad Yiwu in het oosten van China een sobere kerst. De stad waar voorheen zo’n 60% van alle kerstspullen in de wereld vandaan kwam, gaat gebukt onder de gevolgen van drie jaar covidbeleid. ‘Nieuwe kerstspullen wil je eerst fysiek zien. Niemand kan hier komen.’

