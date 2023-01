Interview • 15:00 'Monetair beleid een neutrale expertise? Dat is gewoon niet wáár' Marijn Jongsma In hun strijd tegen inflatie halen machtige centrale banken 'het oude script uit de kast', zonder te weten of dit werkt, constateert de Duitse politicoloog Stefan Eich. Het 'blinde vertrouwen' in de expertise van onafhankelijke monetaire autoriteiten is volgens hem onterecht en zelfs schadelijk. Eich pleit voor 'democratisch geld'.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen