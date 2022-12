Economie • 06:00 De grote schaarste komt eraan Marcel de Boer Marijn Jongsma Zelden liep de rente zo hard op als in 2022. Is het tijdperk van lage inflatie en lage rente voorgoed voorbij? Het FD schetst vier mogelijke scenario's voor de komende tien jaar. 'Het wordt voor de consument geen gemakkelijke periode.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen