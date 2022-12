Analyse • 11:50 Meloni verzwakt aanpak zwarte economie Anouk Boone Han Dirk Hekking Het Italiaanse huwelijk met contant geld kan maar niet stuk. Flirtte de Italiaanse staat tot voor kort met digitale betalingen, de regering van premier Giorgia Meloni kiest nu weer voor meer cash. ‘De regering slaat het verkeerde pad in. Zo neemt de belastingontduiking toe.’

