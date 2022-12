Reportage • 12:14 En weer uitstel. De Zeeuwen raken er gewend aan Frank Gersdorf Voor het mislopen van een marinierskazerne zou Zeeland een compensatiepakket van €650 mln krijgen als oppepper voor de economie. De extra trein naar Vlissingen is er gekomen, maar een kenniscentrum en een justitieel complex laten maar op zich wachten. Nieuwe kerncentrales bieden weer kansen.

