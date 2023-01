Reportage • 15:00 Lithiumschat brengt nieuw leven in oude tinmijnen Maurits Kuypers In het Ertsgebergte, op de grens van Tsjechië en Duitsland, ligt de grootste lithiumreserve van Europa. De vroegere tin- en wolfraammijnen zijn verlaten, maar aan beide kanten van de grens wordt nu weer driftig geboord in de verwachte race om het 'witte goud'.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen