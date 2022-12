Podcast • 06:00 Dagkoers: De dalende huizenprijzen en het pensioengat Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

De Nederlandsche Bank verwacht dat huizen de komende twee jaar goedkoper zullen worden. In zowel 2023 als 2024 voorziet de centrale bank een daling van ruim 3 procent. Redacteur macro-economie Marijn Jongsma vertelt dat een dip op de huizenmarkt slecht is voor het vertrouwen en daarmee de consumptie van huishoudens. Door de overgang naar een nieuw stelsel ontstaat er een miljardengat in de pensioenen van 40-plussers. Over de daarvoor bedachte oplossingen zijn nog twijfels bij Kamerleden van links tot rechts. Politiek verslaggever Martine Wolzak legt uit dat de uitwerkingen van de oplossingen per pensioenfonds verschillen. Lees ook DNB: huizenprijzen dalen met 6% in twee jaar tijd Pensioengat veertiger is los eindje van pensioenakkoord Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml