Analyse • 12:00 Jaar van de waarheid voor Europese chipambities Sandra Olsthoorn De Europese Unie wil de productie van halfgeleiders aanjagen en trekt daar €43 mrd voor uit. Maar waar in de VS de eerste fabrieken al worden opgetrokken, daar wordt in Brussel nog vergaderd. Toch is het nog niet te laat. 'Het uitgangspunt van Europa is beter dan vaak wordt gedacht.'

