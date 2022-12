12:15 De stutten en valkuilen van 2023 Marijn Jongsma Analisten verwachten een mager 2023, met de huizenmarkt als grote onzekere factor. Maar het blijft kwakkelen op hoog niveau, met een arbeidsmarkt die nog altijd op volle toeren draait.

