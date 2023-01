Podcast • 05:00 Dagkoers: Dit jaar lagere inflatie verwacht Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

De inflatie in de eurozone zou weleens sneller kunnen gaan dalen dan eerder werd verwacht. Dat komt voornamelijk door de lagere energieprijzen. Redacteur macro-economie Marijn Jongsma vertelt dat voor de ECB inflatiebestrijding toch topprioriteit blijft. Eigenaren van datacenters zijn op zoek naar manieren om stroom te besparen. Door de koelinstallatie minder hard te laten draaien kunnen datacenters 4 procentpunt per graad besparen op de energierekening. Techredacteur Stijn van Gils legt uit waarom ze niet eerder de temperatuur lieten oplopen. Lees ook 'Goedkope' energie zet inflatieprognoses op losse schroeven Datacenter laat temperatuur oplopen om stroom te besparen Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml