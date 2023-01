Het World Economic Forum in het Zwitserse Davos is van start gegaan. Hoewel corona achter de rug lijkt, hebben de hotshots uit de politiek en het bedrijfsleven genoeg te bespreken de komende dagen. Algemeen verslaggever Jean Dohmen vertelt wat er op de agenda staat.

De Europese Unie en de Verenigde Staten willen meer chips produceren op eigen bodem. Tientallen miljarden worden uitgetrokken om dat te realiseren. Maar waar in de VS de eerste fabrieken al worden opgetrokken, wordt in Brussel vooral vergaderd. Toch is het nog niet te laat, vertelt techredacteur Sandra Olsthoorn.

Jarenlang kozen modeketens ervoor om hun kleding in China te laten produceren, maar dat is aan het veranderen. Steeds meer kledingmerken kiezen er voor om hun producten elders te laten maken. Redacteur Jildou Beiboer vertelt waarom 'made in China' niet langer de norm is in de modewereld.