15:10 Davos maakt zich zorgen om de 'polycrisis' Jean Dohmen Klimaatproblemen, economische malheur en geopolitiek geruzie domineren het World Economic Forum in Davos. Corona lijkt achter de rug, maar de stemming is somber. Stevent de wereld af op een supercrisis?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen