Analyse • 12:15 Op het neoliberale spook is het vrij schieten Marijn Jongsma De term 'neoliberalisme' geldt als etiket voor alles dat riekt naar hardvochtig kapitalisme. Maar neoliberalen bestaan niet, en beleid dat als zodanig wordt bestempeld is vaak zo slecht nog niet. 'Als je marktwerking bij voorbaat wegzet, ben je een instrument kwijt.'

